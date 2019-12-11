Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о «деле Голунова»

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не ответил на вопрос о деле журналиста Ивана Голунова на заседании Совета по правам человека. Как пишет «Интерфакс», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что это было связно с большим количеством поступивших главе государства вопросов. Кроме того, представитель Кремля пояснил, что в этом нет какого-то иного умысла.

Как отмечает источник, накануне, 10 декабря во время заседания Совета по правам человека журналистка Екатерина Винокурова задала президенту вопрос о наказании для полицейских, связанных с делом Голунова. Кроме того, она упомянула несколько других тем. Среди них, отсутствие системы помощи семьям в трудной ситуации, нехватка лекарств, строительство социального жилья и другие.

Как напоминает НСН, в начале декабря Московский городской суд отклонил жалобу Ивана Голунова на Следственный комитет. Журналист обвиняет следственные органы в затягивании проверки полицейских, которые задержали его в начале июня текущего года. Тогда Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, но сняли обвинения. Проверяется версия, что наркотики Ивану Голунову подкинули при задержании сотрудники полиции.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН высказал предположение, что в деле Голунова задействована «третья очень сильная сторона».

«Я думаю, что здесь присутствует третья очень сильная сторона, не МВД. Поэтому все так и засекречивают. Та, которая на Лубянке сидит [ФСБ], поэтому так все и происходит. Если бы там только МВД было, то уже бы давно все рассказали и посадили. А тут могут всплыть обстоятельства, которые нежелательны, при чем, не для МВД. Здесь ушки другой спецслужбы», - сказал он и отметил, что именно ФСБ могла быть заказчиком подкидывания наркотиков Голунову.

Уголовное дело о наркотиках, по которому проходил Иван Голунов, было засекречено Следственным комитетом в ноябре. До этого следствие закрыло лишь часть документов, которые касались непосредственно проверки уволенных полицейских, отмечает RT.



