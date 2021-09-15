Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему не ушел на самоизоляцию вслед за Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По его словам, он не контактировал с заражёнными.

«Я не был контактный», - рассказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает «Свободная пресса». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства абсолютно здоров.