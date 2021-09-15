Песков объяснил, почему не ушел на самоизоляцию
15 сентября 202113:17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему не ушел на самоизоляцию вслед за Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
По его словам, он не контактировал с заражёнными.
«Я не был контактный», - рассказал представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает «Свободная пресса». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства абсолютно здоров.
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15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru