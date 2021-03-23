Песков объяснил отказ Путина от публичной вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не нравится «вакцинация под камеры», сообщает ТАСС.
По его словам, российский лидер делает очень много для пропаганды вакцины, и значительную часть его рабочего времени занимают мероприятия, «связанные с вакцинацией и производством вакцины».
«Что касается вакцинации под камеры, Путин никогда не был сторонником, ему это не нравится», - сказал Песков
Ранее президент России объявил, что намерен привиться от коронавируса 23 марта. По словам Пескова, Путин использует одну из трёх отечественных вакцин против COVID-19, зарегистрированных в РФ, сообщает RT.
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