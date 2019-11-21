Песков: Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно

Обсуждать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к Владимиру Путину, который еще не рассмотрен в суде, преждевременно. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рассуждая о том, есть ли вероятность того, что глава государства появится в суде или пришлет своих представителей, Дмитрий Песков заявил, что, если иск будет принят к рассмотрению, этим будут заниматься юристы. В настоящий момент, по словам представителя Кремля, говорить не о чем.

Как напоминает «Интерфакс», Алексей Навальный 21 ноября сообщил, что ФБК подал в Тверской суд иск к Владимиру Путину. Фонд и 14 его представителей попросили суд признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан в связи с действиями по уголовному делу об отмывании через ФБК. Они также просят обязать главу государства обеспечить соблюдение их прав.