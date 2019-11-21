Песков: Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно
Обсуждать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к Владимиру Путину, который еще не рассмотрен в суде, преждевременно. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рассуждая о том, есть ли вероятность того, что глава государства появится в суде или пришлет своих представителей, Дмитрий Песков заявил, что, если иск будет принят к рассмотрению, этим будут заниматься юристы. В настоящий момент, по словам представителя Кремля, говорить не о чем.
Как напоминает «Интерфакс», Алексей Навальный 21 ноября сообщил, что ФБК подал в Тверской суд иск к Владимиру Путину. Фонд и 14 его представителей попросили суд признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан в связи с действиями по уголовному делу об отмывании через ФБК. Они также просят обязать главу государства обеспечить соблюдение их прав.
Между тем, RT напоминает, что 9 октября Минюст внес ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, у него есть все доказательства зарубежного финансирования организации.
15 числа в разных городах России в офисах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также по местам жительства действующих и бывших сотрудников фонда, прошли обыски. Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, обыски прошли в 30 регионах в рамках дела об «отмывании средств». Кроме того, по решению суда, наложен арест на банковские счета организации.
Сопредседaтель мониторинговой рaбочей группы Советa при президенте РФ по рaзвитию грaждaнского обществa и прaвaм человекa (РМРГ СПЧ) по выборaм Игорь Борисов в эфире НСН не исключил, что СПЧ может отреагировать на эти обыски. Однако, по его словам, Навальный мог сам перейти «красную черту».
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