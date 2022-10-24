Песков: Общей тенденции в исчезновении книг некоторых писателей нет

Отвечая на вопрос об исчезновении с театральных афиш имени писателя Бориса Акунина, а с полок магазинов — книг некоторых признанных иноагентами авторов, представитель Кремля указал на необходимость отдельно разбираться в каждом случае.

«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей в том числе, кто там убирается с полок - опять же надо в каждом конкретном случае спросить. <...> Что касается книг, то надо еще раз надо смотреть. Здесь какой-то общей тенденции, собственно мы не фиксируем, ее и быть не может», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Акунин заявил в своем Telegram-канале, что его имя убрали с афиш четырех спектаклей, поставленных по его пьесам в Российском академическом молодежном театре. До этого автор, который с 2014 года живет в Лондоне, выступал с критикой спецоперации РФ на Украине. В Минкульте отмечали, что покинувшие страну культурные деятели исчезают с афиш по запросу общества.

