Минкультуры: покинувшие страну деятели культуры исчезают с афиш по запросу общества

В Минкультуры также уточнили, что поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.

Ранее актер и режиссер Никита Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

