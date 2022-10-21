Минкультуры: покинувшие страну деятели культуры исчезают с афиш по запросу общества
Покинувшие Россию в сложное время деятели культуры, публично выступившие против культуры страны, абсолютно логично покидают афиши государственных культурных учреждений, заявили в пресс-службе Минкультуры РФ, передает ТАСС.
Так в ведомстве прокомментировала исчезновение с сайта и афиш Российского молодежного академического театра имя писателя и драматурга Бориса Акунина, несмотря на то, что в репертуаре учреждения идут четыре спектакля по его произведениям.
В Минкультуры также уточнили, что поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.
Ранее актер и режиссер Никита Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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