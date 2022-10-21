Минкультуры: покинувшие страну деятели культуры исчезают с афиш по запросу общества

Покинувшие Россию в сложное время деятели культуры, публично выступившие против культуры страны, абсолютно логично покидают афиши государственных культурных учреждений, заявили в пресс-службе Минкультуры РФ, передает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировала исчезновение с сайта и афиш Российского молодежного академического театра имя писателя и драматурга Бориса Акунина, несмотря на то, что в репертуаре учреждения идут четыре спектакля по его произведениям.

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В Минкультуры также уточнили, что поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.

Ранее актер и режиссер Никита Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото Ria.ru
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