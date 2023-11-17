Песков: Россия через 10 лет станет сильнее, мудрее и богаче
Россия через десять лет станет сильнее, мудрее и богаче, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Как отметил представитель Кремля, из-за дефицита возможности прогнозировать никто не может ответить на вопрос, каким будет мир через 10 лет. При этом Песков определенно высказался о судьбе России.
«Россия должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче», — заявил пресс-секретарь.
Говоря о том, каким он сам станет спустя 10 лет, Песков указал, что будет «старше» и постарается стать лучше.
Ранее представитель Кремля заявил, что будущее России не будет простым, однако страна будет сильной и самостоятельной, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru