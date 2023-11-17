Песков: Россия через 10 лет станет сильнее, мудрее и богаче

Как отметил представитель Кремля, из-за дефицита возможности прогнозировать никто не может ответить на вопрос, каким будет мир через 10 лет. При этом Песков определенно высказался о судьбе России.

«Россия должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче», — заявил пресс-секретарь.

Говоря о том, каким он сам станет спустя 10 лет, Песков указал, что будет «старше» и постарается стать лучше.

Ранее представитель Кремля заявил, что будущее России не будет простым, однако страна будет сильной и самостоятельной, напоминает RT.

