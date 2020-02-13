Песков о смерти разведчика Ботяна: «Путин восхищался всем его путем»
Владимир Путин хорошо знал разведчика Алексея Ботяна и выражал восхищение его подвигами. Так прокомментировал кончину легендарной личности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА ФАН. По словам представителя Кремля, глава государства восхищался смелостью этого человека, патриотизмом и мужеством.
Песков отметил, что совсем недавно была отправлена поздравительная телеграмма по случаю дня рождения разведчика. «К сожалению, теперь речь идет о телеграмме соболезнования», — цитирует Пескова «Свободная пресса».
В понедельник, 10 февраля, Алексею Ботяну исполнилось 103 года. Разведчик стал прототипом майора Вихря из одноименных фильма и книги.
В 1945 году он командовал разведгруппой, которая действовала в оккупированной Польше и смогла спасти Краков от уничтожения нацистами.
По окончании войны Алексей Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.
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