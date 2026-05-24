Песков: Нужно быть осторожными с подарками, содержащими микрочипы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует проявлять осторожность с подарками, содержащими микрочипы. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

СМИ: Американская делегация выбросила все подарки китайских чиновников

Так Песков прокомментировал решение американской делегации выбросить подаренные китайской стороной сувениры.

По его словам, каждая страна имеет свои нормы безопасности, и он с уважением относится к мерам, которые служба безопасности считает необходимыми. Песков отметил, что китайский электронный значок, как и любой другой, содержит микрочип, назначение которого неизвестно, поэтому к подобным подаркам нужно относиться внимательно.

Ранее журналистка New York Post Эмили Гудин сообщила в социальной сети X, что представители американской делегации перед вылетом из Пекина выбросили все предметы, которые им вручили китайские чиновники во время визита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
