Песков: новогодние каникулы из-за длинных майских праздников сокращать не будут
Длинные майские праздники вряд ли подлежат компенсации за счёт сокращения других праздничных дней, например новогодних. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось. Он также напомнил, что нерабочие дни между майскими праздниками связаны с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями врачей, передает RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая, сообщает Ura.ru. Предполагается, что это положительно скажется на ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.
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