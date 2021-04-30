Песков: новогодние каникулы из-за длинных майских праздников сокращать не будут

Длинные майские праздники вряд ли подлежат компенсации за счёт сокращения других праздничных дней, например новогодних. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ковидные майские в кругу семьи

По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось. Он также напомнил, что нерабочие дни между майскими праздниками связаны с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями врачей, передает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая, сообщает Ura.ru. Предполагается, что это положительно скажется на ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры