Песков: Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется

В Кремле не ведется никаких обсуждений по вопросу новой волны частичной мобилизации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом, он опроверг подготовку к новым мобилизационным мероприятиям на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.