Песков: Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется
В Кремле не ведется никаких обсуждений по вопросу новой волны частичной мобилизации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом, он опроверг подготовку к новым мобилизационным мероприятиям на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.
Так, в Воронежской области военный комиссариат и администрации муниципалитетов начали вручать повестки. Об этом 14 марта сообщили в региональном правительстве. Целью вручения повесток названа актуализация данных воинского учета.Песков назвал работу такого характера постоянной.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По словам главы Чечни, ситуация в стране и в рядах боевых подразделений стала «в разы лучше», чем год назад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru