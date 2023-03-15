Песков: Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется

В Кремле не ведется никаких обсуждений по вопросу новой волны частичной мобилизации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом, он опроверг подготовку к новым мобилизационным мероприятиям на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах.

«Шок для страны»: В Госдуме раскрыли детали повышения призывного возраста

Так, в Воронежской области военный комиссариат и администрации муниципалитетов начали вручать повестки. Об этом 14 марта сообщили в региональном правительстве. Целью вручения повесток названа актуализация данных воинского учета.Песков назвал работу такого характера постоянной.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По словам главы Чечни, ситуация в стране и в рядах боевых подразделений стала «в разы лучше», чем год назад.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры