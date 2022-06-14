Песков не заметил эмиграции из России миллионеров

По словам Пескова, он не знаком с такой компанией и не понимает, на чем основаны ее выводы. Представитель Кремля также считает, что для богатых людей на смену закрывшимся «приходят новые возможности». Эту тему, по его словам, планируется обсуждать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 15 по 18 июня.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям.

