Песков не заметил эмиграции из России миллионеров

В Кремле не замечают тенденции массового отъезда миллионеров из России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее лондонская консалтинговая фирма по вопросам миграции Henley & Partners заявила, что до конца 2022 года Россию могут покинуть 15 тысяч миллионеров. Главной точкой притяжения для богатых эмигрантов станут ОАЭ. В результате из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов.

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По словам Пескова, он не знаком с такой компанией и не понимает, на чем основаны ее выводы. Представитель Кремля также считает, что для богатых людей на смену закрывшимся «приходят новые возможности». Эту тему, по его словам, планируется обсуждать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 15 по 18 июня.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмиграцияДмитрий Песков
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