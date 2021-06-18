Песков не видит проблем в делении россиян на вакцинированных и нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы в разделением граждан на вакцинированных и нет. По его словам, самое страшное - это деление на тех, кто «лежит в реанимации на искусственном дыхании» и кто нет.

Песков отметил, что, «чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно».