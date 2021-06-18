Песков не видит проблем в делении россиян на вакцинированных и нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы в разделением граждан на вакцинированных и нет. По его словам, самое страшное - это деление на тех, кто «лежит в реанимации на искусственном дыхании» и кто нет.
Песков отметил, что, «чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно».
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, нет ли у властей опасения, что вариант деления россиян на вакцинированных и нет вызовет напряжение в обществе.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении в столице «антиковидных ресторанов», передает Ura.ru. Власти Башкирии заявили, что невакцинированных граждан не пустят в кинотеатры и рестораны.
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