Песков не стал обижаться из-за пропуска на каток ГУМа в общем порядке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на катке на Красной площади, где распорядитель не пропустила его на открытие без пропуска. Официальный представитель Кремля не обиделся на хостес, которая его не узнала, пишет издание «Подъём».

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«Пустили, как и всех. Обидно не было», — рассказал Песков.

Стало известно, что накануне вечером хостес мероприятия не узнала пресс-секретаря президента.

На вопрос девушки, есть ли Песков в списках гостей, он ответил: «А должен? Я – Песков». В ответ хостес предложила ему связаться с организаторами, чтобы пройти на открытие ГУМ-катка, сообщает издание Peopletalk.

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