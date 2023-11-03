Песков отказался подтвердить, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина
3 ноября 202314:21
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по теме ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости.
В ответ на просьбу прокомментировать слухи, что группу якобы возглавил сын Евгения Пригожина Павел, он сказал, что это не тема Кремля.
«Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю», - заключил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Перми и Новосибирске вновь начали набирать добровольцев в ЧВК «Вагнер», а группу возглавил Павел Пригожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru