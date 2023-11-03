Песков отказался подтвердить, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина

В ответ на просьбу прокомментировать слухи, что группу якобы возглавил сын Евгения Пригожина Павел, он сказал, что это не тема Кремля.

«Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю», - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Перми и Новосибирске вновь начали набирать добровольцев в ЧВК «Вагнер», а группу возглавил Павел Пригожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

