Песков: ведется расследование крушения самолета Пригожина

Работа по расследованию крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ведется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, в Кремле не считают, что следствие по катастрофе движется медленно. Пресс-секретарь президента отметил, что пока давать какие-либо комментарии преждевременно.

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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