Песков: ведется расследование крушения самолета Пригожина

По его словам, в Кремле не считают, что следствие по катастрофе движется медленно. Пресс-секретарь президента отметил, что пока давать какие-либо комментарии преждевременно.

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает RT.

