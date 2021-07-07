Песков не стал комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакци
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема подачи заявок на регистрацию иностранных вакцин в России не является вопросом Кремля, сообщает ТАСС.
По его словам, в администрации главы государства «не могут обладать такой информацией».
«Это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля», - резюмировал Песков.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своих вакцин от коронавируса на территории России, сообщает RT. По его словам, в настоящее время препараты проходят экспертизу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
- Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
- Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
- Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний
- Неизвестные застрелили президента Гаити
- Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета
- Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
- Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени
- Испанский корабль взят под контроль Черноморским флотом РФ
- Песков не стал комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакци
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru