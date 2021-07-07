Песков не стал комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакци

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема подачи заявок на регистрацию иностранных вакцин в России не является вопросом Кремля, сообщает ТАСС.

По его словам, в администрации главы государства «не могут обладать такой информацией».

«Это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля», - резюмировал Песков.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своих вакцин от коронавируса на территории России, сообщает RT. По его словам, в настоящее время препараты проходят экспертизу.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусРоссияДмитрий ПесковВакцинацияВакцина
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