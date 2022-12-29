Песков не ответил на вопрос о защите Москвы от дронов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о защите от атак крупных российских городов, в том числе Москвы, следует задавать соответствующим ведомствам, сообщает РИА Новости.
По его словам, администрация главы государства этим вопросом не занимается
«Вы задаёте мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства», - сказал представитель Кремля.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что средства ПВО сбили неопознанный объект в Энгельсском районе, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Песков не ответил на вопрос о защите Москвы от дронов
- Силуанов допустил использование криптовалюты для расчетов между странами
- Нарколог предупредил о последствиях новогодних возлияний
- ВС РФ заняли новые рубежи на Донецком направлении
- Песков считает, что проблемы в ходе мобилизации были оперативно решены
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят по телефону региональные проблемы у границ двух стран
- МИД РФ назвал «бредовой идеей» предложение Украины по «саммиту мира» в ООН
- В Кремле выразили обеспокоенность напряжённостью вокруг Лачинского коридора
- В Совете Федерации обвинили западные страны в «обнулении истории»
- В США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru