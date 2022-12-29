Песков не ответил на вопрос о защите Москвы от дронов

50 рейсов этим утром были задержаны или отменены в столичных аэропортах Москвичам рассказали, какие социальные выплаты увеличатся с 1 января Собянин: Московская служба «112» за 10 лет стала крупнейшей и наиболее продвинутой в России В Москве подвели итоги акций в поддержку мобилизованных горожан и жителей новых территорий Гидрометцентр: Первый день 2023 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений