Песков не ответил на вопрос о защите Москвы от дронов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о защите от атак крупных российских городов, в том числе Москвы, следует задавать соответствующим ведомствам, сообщает РИА Новости.

Глава Брянской области заявил об атаке беспилотника на энергообъект

По его словам, администрация главы государства этим вопросом не занимается

«Вы задаёте мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что средства ПВО сбили неопознанный объект в Энгельсском районе, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаМоскваДмитрий Песков
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