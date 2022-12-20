Глава Брянской области заявил об атаке беспилотника на энергообъект

Глава Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил об атаке дрона на энергетический объект.

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По его словам, инцидент произошёл в Трубчевском районе, пострадавших нет.

«В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы», - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что беспилотники являются основной угрозой для безопасности республики, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаБеспилотникиБрянская Область
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