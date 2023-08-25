Песков не отверг присутствие Путина на похоронах Пригожина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил присутствие президента России Владимира Путина на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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По словам пресс-секретаря президента, пока неизвестно, как долго продлятся следственные действия, касаемые авиакатастрофы самолета Пригожина. Песков отметил, что у российского лидера плотный график, в связи с чем пока неизвестно, будет ли он присутствовать на похоронах главы «оркестрантов».

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныЕвгений ПригожинВладимир ПутинДмитрий Песков

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