Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для государства
Гибель основателя ЧВК «Вагнер» — большая утрата для всего государства. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Руководитель республики отметил, что давно дружил с бизнесменом.
«С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. <...> С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Всегда был готов помочь и действительно помогал от души», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам политика, он также содействовал Пригожину в решении ряда вопросов по Ливии и Африке, пишет Ura.ru.
Глава Чечни указал, что Пригожин был активной и важной персоной «государственного масштаба», однако в последнее время «не видел либо не хотел видеть» полную картину ситуации в России. Тем не менее Кадыров подчеркнул, что основатель «Вагнера» внес большой вклад в проведение специальной военной операции, и «эту заслугу у него не отнять».
Кадыров выразил соболезнования близким Пригожина, отмечает телеканал «360».
Ранее бизнес-джет основателя ЧВК потерпел крушение в Тверской области, на борту находились 7 человек и 3 члена экипажа, все они погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров самолета были в том числе Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Официальной информации о гибели основателя ЧВК нет. Следственный комитет РФ начал предварительное расследование авиакатастрофы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru