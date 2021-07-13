Песков не исключил принятие мер по вакцинации, как во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу ужесточения мер по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

По его словам, требования и ограничения, подобные введённым во Франции, могут стать безальтернативными, «чтобы предотвратить дальнейшие вспышки», с поправкой на ситуацию «в каждой отдельно взятой стране и регионе».

Представитель Кремля отметил, что на федеральном уровне пока не принимались решения о вакцинации, подобные французским, однако региональные власти «уже начали имплементировать элементы таких решений».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о вводе в стране обязательной вакцинации для медперсонала, сообщает RT. Кроме того, с августа для посещения ресторанов и баров, а также для пассажиров поездов и самолётов потребуется санитарный пропуск. Также Макрон не исключил, что вакцинация станет обязательной для всех французов.

