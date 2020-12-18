Песков не исключил ознакомление с доводами защиты Сафронова

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Кремль готов ознакомиться с доводами защиты Сафронова в том случае, если они будут обнародованы и не нарушат режим секретности.

Накануне во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин прокомментировал дело Сафронова, сообщает телеканал «360». По словам президента, вопрос о его судьбе должен принять суд, до этого о помиловании говорить рано.



