Песков не исключил ознакомление с доводами защиты Сафронова
Следствию по делу журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова предстоит доказать, имела ли место передача секретных данных за деньги западным спецслужбам, в какой бы период это ни произошло. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Кремль готов ознакомиться с доводами защиты Сафронова в том случае, если они будут обнародованы и не нарушат режим секретности.
Накануне во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин прокомментировал дело Сафронова, сообщает телеканал «360». По словам президента, вопрос о его судьбе должен принять суд, до этого о помиловании говорить рано.
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