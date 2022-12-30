Песков назвал здоровье Путина «вопросом государственной безопасности»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что здоровье Владимира Путина является вопросом государственной безопасности, сообщает РИА Новости.

Клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа пройдут в России

По его словам, в этой связи общение главы государства с прессой в обозримой перспективе не будет таким, как до пандемии.

«Вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее... Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться», - добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и заявил, что привился от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаДмитрий ПесковЗдоровьеЖурналистыВладимир Путин
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