Песков назвал здоровье Путина «вопросом государственной безопасности»

По его словам, в этой связи общение главы государства с прессой в обозримой перспективе не будет таким, как до пандемии.

«Вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее... Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться», - добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и заявил, что привился от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

