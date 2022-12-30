Песков назвал здоровье Путина «вопросом государственной безопасности»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что здоровье Владимира Путина является вопросом государственной безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи общение главы государства с прессой в обозримой перспективе не будет таким, как до пандемии.
«Вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее... Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться», - добавил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и заявил, что привился от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Исполком РФС не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию
- ВСУ обстреляли село Витязево в Белгородской области
- Военные эксперты назвали сценарии развития спецоперации в 2023 году
- Калужская область вошла в топ-10 направлений для зимнего отдыха россиян
- Путин поздравил с Новым годом в Европе лишь Орбана и Вучича
- СМИ: США и Украина заложили основу для переговоров с Россией
- Дерипаска призвал разрешить бизнесменам работать в органах власти
- В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников
- Песков назвал здоровье Путина «вопросом государственной безопасности»
- СМИ: Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru