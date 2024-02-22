Песков назвал военной тайной маршрут полёта Путина на Ту-160М
22 февраля 202415:10
Полёт президента РФ Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Маршрут полёта главы государства он раскрывать отказался, сославшись на секретность.
«Военная тайна», - заключил Песков.
Ранее Путин посетил Казанский авиационный завод, где осмотрел модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru