Отвечая на вопрос журналистов о возможности разблокировки платформы в России, он указал, что как только требования будут выполнены, то «препятствий для этого не останется».

Также Песков напомнил, что соцсеть X была заблокирована ещё в то время, когда называлась Twitter.

«Больше Twitter нет... поэтому Twitter никак не вернёшь», - заключил представитель Кремля.

Ранее политолог и социолог Александр Дугин заявил, что власти России могли бы рассмотреть разблокировку соцсети Х, так как Илон Маск превратил платформу в место свободы слова и продвижения консервативных ценностей, сообщает «Свободная пресса».

