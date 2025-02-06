Песков назвал условие для разблокировки соцсети X в России
Социальная сеть X ещё не выполнила все требования российского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности разблокировки платформы в России, он указал, что как только требования будут выполнены, то «препятствий для этого не останется».
Также Песков напомнил, что соцсеть X была заблокирована ещё в то время, когда называлась Twitter.
«Больше Twitter нет... поэтому Twitter никак не вернёшь», - заключил представитель Кремля.
Ранее политолог и социолог Александр Дугин заявил, что власти России могли бы рассмотреть разблокировку соцсети Х, так как Илон Маск превратил платформу в место свободы слова и продвижения консервативных ценностей, сообщает «Свободная пресса».
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