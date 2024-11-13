Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны

Мнение организующих демонстрации за рубежом релокантов не будет вызывать интереса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал планы ряда оппозиционных политиков провести демонстрацию в Берлине с требованием вывести российские войска с Украины. Как отметил Песков, эти люди «чудовищно и окончательно» оторваны от России.

«И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — подчеркнул прес-секретарь.

Ранее Песков призвал уничтожать тех, кто покинул Россию и встал с оружием против своих соотечественников.

