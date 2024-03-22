Песков призвал уничтожать вставших с оружием на сторону врага россиян
Россиян, которые уехали из страны и встали с оружием на сторону врага, надо уничтожать, сообщил газете «Аргументы и факты» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин говорил о предателях, которые берут оружие и начинают воевать против своих соотечественников. «Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он отметил, что возвращения предателей в стране не ждут.
Ранее власти Магаданской области отказались принимать «предателей», которые критикуют власти России. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправлять релокантов в Магадан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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