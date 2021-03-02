Песков назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска недоразумением

Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, но их не получил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В связи с этим в Кремле считают тему исчерпанной, отмечает РИА Новости.

Напомним, ранее Маск обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор соцсеть Clubhouse. Дмитрий Песков, комментируя это предложение, подчеркнул, что Кремлю необходимо уточнить его детали. Позже журналисты РИА Новости спросили Илона Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России, однако глава компаний SpaceX и Tesla вопрос проигнорировал.

«Это, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тему уже исчерпана», - резюмировал представитель Кремля.