Песков назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска недоразумением

Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, но их не получил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В связи с этим в Кремле считают тему исчерпанной, отмечает РИА Новости.

Напомним, ранее Маск обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор соцсеть Clubhouse. Дмитрий Песков, комментируя это предложение, подчеркнул, что Кремлю необходимо уточнить его детали. Позже журналисты РИА Новости спросили Илона Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России, однако глава компаний SpaceX и Tesla вопрос проигнорировал.

«Это, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тему уже исчерпана», - резюмировал представитель Кремля.

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Между тем, в конце февраля стало известно, что Илон Маск после потери 15 миллиардов долларов за сутки также лишился статуса самого богатого человека мира. Как отмечает The Economic Times, он потерял деньги из-за обвала акций Tesla на 8,6 процента. Его состояние теперь оценивается примерно в 183 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что причиной финансовых потерь стал комментарий бизнесмена о цене биткоина. Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум являются завышенными.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскСоциальная СетьВладимир ПутинДмитрий Песков
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