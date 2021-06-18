Песков назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в России стало «коварство самой инфекции», сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле «абсолютны согласны» с мнением Роспортебнадзора, где отметили «тотальный нигилизм» граждан по отношению к защитным мерам и вакцинации.
«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», - отметил он.
Ранее о тотальном нигилизме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT. Также она призвала граждан вакцинироваться «как можно скорее».
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