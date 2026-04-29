Песков: Процесс обмена археолога Бутягина был очень сложным
29 апреля 202614:19
Процесс обмена российского археолога Александра Бутягина был очень сложным. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, несмотря на это «его с успехом провели и финализировали» российские специальные службы.
Также представитель Кремля добавил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет встречи с Бутягиным.
Ранее директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко назвал освобождение археолога историческим событием, пишут «Известия».
