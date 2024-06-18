Песков назвал незапланированным общение Путина с жителями Якутска на улице

Общение президента РФ Владимира Путина с жителями Якутска на улице не планировалось. Об этом Life.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, не был запланирован и заезд на строящийся стадион, рядом с которым и состоялось внезапное общение главы государства с народом.

«Это даже был незапланированный заезд на стадион... Как раз глава региона предложил заехать посмотреть», - указал Песков.

Ранее Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию, которую в последний раз посещал в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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