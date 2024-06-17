Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня
17 июня 202414:12
Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Северную Корею. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер отправится в КНДР по приглашению председателя Государственных дел страны Ким Чен Ына.
Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегор заявил, что во время визита Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru