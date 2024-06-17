Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Северную Корею. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лавров заявил, что Россия не входит ни в какой союз с Китаем и КНДР

В сообщении говорится, что российский лидер отправится в КНДР по приглашению председателя Государственных дел страны Ким Чен Ына.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегор заявил, что во время визита Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Ким Чен ЫнВладимир ПутинКНДРРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры