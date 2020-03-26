Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по налогообложению выводимых средств из РФ и процентов по вкладам свыше 1 млн рублей не ограничены по времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь заявил, что налог в 13% на проценты от вкладов размером более 1 млн рублей коснется менее 10% вкладчиков. Он уточнил, что эти цифры озвучивало руководство правительства на совещании у Владимира Путина и подтверждал Центральный банк.

По его мнению, введение налога является восстановлением справедливости. Он нaпомнил, что до сих пор проценты с вклaдов нaлогaми не облaгaлись, что, по его словaм, неспрaведливо.