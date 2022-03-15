СМИ: СК начал доследственную проверку в отношении ворвавшейся в эфир программы «Время»
Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Накануне в прямом эфире Первого канала во время выпуска новостей появилась девушка с плакатом. Позже ее задержали; вещатель начал служебную проверку после инцидента, пишет Ura.ru. Как стало известно, задержанная — редактор Первого канала Марина Овсянникова, отмечалось, что ей может грозить административная ответственность.
«В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")», — сообщил собеседник ТАСС.
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