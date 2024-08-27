Песков назвал глупостью чистку переписок в Telegram после ареста Дурова
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чиновники «по идее не должны использовать в служебных целях» мессенджеры, включая Telegram.
По словам пресс-секретаря президента России, ни один мессенджер не безопасен, и Telegram тоже.
«Мы в АП ни один мессенджер в служебных целях не используем, потому что это было бы нарушением служебных правил и служебной этики. Никто никого чистить не призывает», — рассказал Песков.
После задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции российским чиновникам поручили удалить служебные переписки из этого мессенджера, сообщил Telegram-канал Baza. По данным СМИ, подобное поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам из администрации президента. Директор факультета медиа университета «Синергия» Александр Анучкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что приватность мессенджера Telegram - большой миф, обычным россиянам, которые смотрят в мессенджере кулинарные рецепты, нечего бояться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru