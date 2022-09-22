Песков назвал фейками сообщения об ажиотаже в аэропортах и на КПП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после объявления в России частичной мобилизации, очень преувеличена, сообщает РИА Новости.

После указа о частичной мобилизации цены на авиабилеты взлетели в 15 раз

По его словам, «на этот счёт» также появляется много фейков и к подобной информации нужно относиться очень внимательно.

«Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена... там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется», - заключил представитель Кремля.

Ранее транспортный трафик на границе России с Финляндией в ночь на четверг 22 сентября увеличился с трёх тысяч до почти пяти, сообщают «Невские новости». По словам начальника отдела международного сотрудничества финской погранслужбы Матти Питкянитти, он был более загруженным, чем обычно.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Аверин
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