Песков назвал фейками сообщения об ажиотаже в аэропортах и на КПП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после объявления в России частичной мобилизации, очень преувеличена, сообщает РИА Новости.
По его словам, «на этот счёт» также появляется много фейков и к подобной информации нужно относиться очень внимательно.
«Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена... там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется», - заключил представитель Кремля.
Ранее транспортный трафик на границе России с Финляндией в ночь на четверг 22 сентября увеличился с трёх тысяч до почти пяти, сообщают «Невские новости». По словам начальника отдела международного сотрудничества финской погранслужбы Матти Питкянитти, он был более загруженным, чем обычно.
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