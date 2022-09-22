После указа о частичной мобилизации цены на авиабилеты взлетели в 15 раз

После того, как Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, стоимость билетов на наиболее популярные рейсы взлетела в 10-15 раз. В частности, цены на авиарейсы из Москвы в Ереван у авиакомпании Red Wings в ночь на 21 сентября стартовали от 16 тысяч рублей, сейчас их цена составляет почти 155 тысяч рублей.

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По данным издания «Коммерсантъ», резкий скачок спроса обусловлен боязнью гражданами предполагаемого ограничения на выезд из России. Сообщается, что сейчас могут не выпустить из страны лиц, уже получивших повестку.

Ранее сообщалось, что закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.tuug.ru
ТЕГИ:МобилизацияЦеныАвиабилеты
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