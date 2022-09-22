После указа о частичной мобилизации цены на авиабилеты взлетели в 15 раз

По данным издания «Коммерсантъ», резкий скачок спроса обусловлен боязнью гражданами предполагаемого ограничения на выезд из России. Сообщается, что сейчас могут не выпустить из страны лиц, уже получивших повестку.

Ранее сообщалось, что закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

