Песков назвал дату пресс-конференции Путина

Пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году пройдут в совмещённом формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин часто встречается с Медведевым и Кудриным

Он также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что мероприятие пройдёт 19 декабря.

Песков указал, что вопросы для прямой линии главы государства будут приниматься по телефону и посредством СМС, а также через специальный сайт и соцсети.

По его словам, к процессу обработке вопросов будет подключен искусственный интеллект.

Ранее песков заявил, что Путину некогда было смотреть интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПресс-конференция ПутинаВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным

Горячие новости

Все новости

партнеры