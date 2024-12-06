Песков назвал дату пресс-конференции Путина
Пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году пройдут в совмещённом формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что мероприятие пройдёт 19 декабря.
Песков указал, что вопросы для прямой линии главы государства будут приниматься по телефону и посредством СМС, а также через специальный сайт и соцсети.
По его словам, к процессу обработке вопросов будет подключен искусственный интеллект.
Ранее песков заявил, что Путину некогда было смотреть интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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