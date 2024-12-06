Песков назвал дату пресс-конференции Путина

Он также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что мероприятие пройдёт 19 декабря.

Песков указал, что вопросы для прямой линии главы государства будут приниматься по телефону и посредством СМС, а также через специальный сайт и соцсети.

По его словам, к процессу обработке вопросов будет подключен искусственный интеллект.

Ранее песков заявил, что Путину некогда было смотреть интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

