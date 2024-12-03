Песков заявил, что Путин часто встречается с Медведевым и Кудриным

Встречи президента РФ Владимира Путина с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным являются «достаточно частыми». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, это «абсолютно рабочие контакты», о которых администрация президента «как правило, не сообщает».

«Это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты носят непубличный характер, как раз это такой случай», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что администрация президента РФ своевременно проинформирует о дате прямой линии Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковДмитрий МедведевАлексей КудринВладимир Путин

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