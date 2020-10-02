Песков: локдаун в России из-за коронавируса не обсуждается

Введение нового локдауна из-за распространения коронавируса в РФ сейчас не рассматривается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается локдауна, то в настоящий момент это не обсуждается», - сказал представитель Кремля.

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки на утро пятницы выросло на 9412 до 1 194 643, сообщалось ранее.

Власти Москвы порекомендовали предприятиям перевести до половины сотрудников на удаленку, если это возможно. В первую очередь рекомендация касается офисных работников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате.

