Песков: локдаун в России из-за коронавируса не обсуждается
Введение нового локдауна из-за распространения коронавируса в РФ сейчас не рассматривается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается локдауна, то в настоящий момент это не обсуждается», - сказал представитель Кремля.
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки на утро пятницы выросло на 9412 до 1 194 643, сообщалось ранее.
Власти Москвы порекомендовали предприятиям перевести до половины сотрудников на удаленку, если это возможно. В первую очередь рекомендация касается офисных работников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru