Песков: Кремль не обсуждает вопрос закрытия Москвы на карантин

Вопрос закрытия Москвы на карантин в Кремле «никак не обсуждается». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, подчеркнув, что все сообщения по этой теме являются клеветой. Кроме того, в оперативном штабе по Москве заявляли, что информация о введении комендантского часа в столице из-за COVID-19 является ложной, пишет RT.