Песков: Кремль не обсуждает вопрос закрытия Москвы на карантин

Вопрос закрытия Москвы на карантин в Кремле «никак не обсуждается». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, подчеркнув, что все сообщения по этой теме являются клеветой. Кроме того, в оперативном штабе по Москве заявляли, что информация о введении комендантского часа в столице из-за COVID-19 является ложной, пишет RT.

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Между тем, 5 марта Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже градоначальник запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях, численностью более 50 человек.

Ранее НСН писала, что в России поправились еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти. В настоящий момент в нашей стране официально зафиксировано 199 случаев заражения СOVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 220 тысяч.



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Фото: РИА Новости
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