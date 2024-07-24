Песков: Instagram стоит разрешить, но не в условиях военных ограничений

Он отметил, что считает, что с этой целью «лучше как можно скорее возобновить» доступ к заблокированной соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), однако не в условиях военных ограничений.

«Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», - заключил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее две ассоциации блогеров и экспертов заявили, что законопроект о запрете рекламы в запрещённых в РФ соцсетях следует отложить на три–пять лет, пишут «Известия».

