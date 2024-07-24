Песков: Instagram стоит разрешить, но не в условиях военных ограничений
России следует использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить свою точку зрения. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что считает, что с этой целью «лучше как можно скорее возобновить» доступ к заблокированной соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), однако не в условиях военных ограничений.
«Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», - заключил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее две ассоциации блогеров и экспертов заявили, что законопроект о запрете рекламы в запрещённых в РФ соцсетях следует отложить на три–пять лет, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru