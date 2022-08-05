Песков: Грайнер может воспользоваться процедурой помилования

Накануне Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, напоминает RT.

Отвечая на вопрос о приговоре гражданке США, представитель Кремля указал, что не будет комментировать решение суда.

«Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться», — цитирует Пескова РИА Новости.

