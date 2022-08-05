Песков: Грайнер может воспользоваться процедурой помилования

Осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер может воспользоваться процедурой помилования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Суд осудил баскетболистку Грайнер на девять лет колонии

Накануне Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, напоминает RT.

Отвечая на вопрос о приговоре гражданке США, представитель Кремля указал, что не будет комментировать решение суда.

«Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться», — цитирует Пескова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорСШАДмитрий Песков
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