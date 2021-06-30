Песков: COVID-ограничения дают положительный эффект

Введение ряда вынужденных ограничений из-за всплеска коронавирусной инфекции в России начинает приносить свои плоды. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положительный эффект от мер правительства - налицо», - заявил представитель Кремля. По словам Пескова, при этом, настрой граждан не такой критичный на этот раз по сравнению с концом прошлого года.

Эта тема будет затронута в ходе прямой линии с президентом. Как подчеркнул пресс-секретарь, Владимир Путин обращает внимание почти на все вопросы, которые поднимают россияне, поэтому у главы государства формируется полная картина тем, которые представляют интерес для общества.

