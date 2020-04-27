Песков анонсировал новое обращение Путина по коронавирусу
Президент Российской Федерации Владимир Путин, предположительно, на этой неделе выступит с новой речью в связи с эпидемией коронавируса и ограничений, вызванных инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Представитель Кремля считает само собой разумеющимся, что выход из данной ситуации будет поэтапным. Однако ещё предстоит точно определить что за чем последует.
На данный момент в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах введены меры самоизоляции и ограничений для предотвращения распространения инфекции.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодня в стране зарегистрировано 80 949 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 767 больных, умерли 747.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
- Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
- От пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
- Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая
- Заподозренный в совращении детей помощник главы Россельхознадзора уволен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru