Песков анонсировал новое обращение Путина по коронавирусу





Президент Российской Федерации Владимир Путин, предположительно, на этой неделе выступит с новой речью в связи с эпидемией коронавируса и ограничений, вызванных инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля считает само собой разумеющимся, что выход из данной ситуации будет поэтапным. Однако ещё предстоит точно определить что за чем последует.

На данный момент в России до 30 апреля действует период нерабочих дней, в регионах введены меры самоизоляции и ограничений для предотвращения распространения инфекции.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодня в стране зарегистрировано 80 949 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 767 больных, умерли 747.

