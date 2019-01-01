Песков анонсировал безлимитную «прямую линию» с Путиным
«Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня, будет продолжаться столько, сколько необходимо. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что и ранее хронометраж «прямой линии» никогда не был определен заранее.
Напомним, «прямая линия» с Владимиром Путиным начнется в полдень 20 июня. Программа пройдет уже в 17-й раз. Первые пять из них продолжались менее трех часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году — 4 часа 47 минут.
Накануне НСН сообщала, что более шестисот тысяч вопросов уже поступило на «прямую линию» с президентом. Согласно данным колл-центров, наибольшее число вопросов – практически 400 тысяч – жители страны задали во время телефонного звонка на круглосуточный номер прямой линии.
Около 170 тысяч россиян отправили смс-сообщение с вопросами, примерно 20 тысяч обращений поступило на сайт «Москва — Путину», столько же на одноимённые странички в социальных сетях.
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