Песков анонсировал безлимитную «прямую линию» с Путиным

«Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня, будет продолжаться столько, сколько необходимо. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что и ранее хронометраж «прямой линии» никогда не был определен заранее.

Напомним, «прямая линия» с Владимиром Путиным начнется в полдень 20 июня. Программа пройдет уже в 17-й раз. Первые пять из них продолжались менее трех часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году — 4 часа 47 минут.