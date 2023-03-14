Пешеходный переход на северо-западе столицы появится в 2023 году
Строительство подземного пешеходного перехода ведется под железнодорожными путями МЦД-2 в районе владения 19 по 1-му Тушинского проезду (СЗАО). Работы планируется завершить до конца сентября 2023 года. Об этом заявил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, длина объекта составит 61 метр. Проектом предусмотрены лестничные сходы и два лифта грузоподъемностью 1000 кг, а также технические помещения — щитовые ГБУ «Гормост» и снегоудаления, насосная, диспетчерская и машинные помещения подъемников.
Загрутдинов отметил, что сейчас возводятся тоннельная часть, пандусные и лестничные сходы. Объект строится закрытым способом под МЦД-2 и открытым на прочих участках.
После ввода перехода в эксплуатацию более 60 тысяч местных жителей смогут безопасно переходить железнодорожные пути.
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