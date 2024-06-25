Первым автомобилем «Автотора» станет компактный электрический ситикар

По его словам, планируется выпуск ситикаров в версии для маломобильных граждан. Пак подчеркнул, что новый ситикар является интеллектуальной собственностью завода и их собственной разработкой, отмечает «Газета.Ru».

Отмечается, что новый ситикар по габаритам будет приближен к А-классу. Кроме того, планируется выпуск коммерческих версий автомобилей.

Ранее «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон.

