Первым автомобилем «Автотора» станет компактный электрический ситикар
Первым собственным автомобилем калининградского «Автотора» станет электрический ситикар, заявил президент компании Денис Пак.
По его словам, планируется выпуск ситикаров в версии для маломобильных граждан. Пак подчеркнул, что новый ситикар является интеллектуальной собственностью завода и их собственной разработкой, отмечает «Газета.Ru».
Отмечается, что новый ситикар по габаритам будет приближен к А-классу. Кроме того, планируется выпуск коммерческих версий автомобилей.
Ранее «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru