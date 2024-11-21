Первый зампред Центробанка РФ Скоробогатова покинет свой пост

Ольга Скоробогатова решила со 2 декабря 2024 года покинуть должность первого заместителя председателя Центробанка РФ. ОБ этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что Скоробогатова, которая является «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России», продолжит карьеру вне ЦБ РФ.

«Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за её работу и желаю ей успеха», - заключила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку, временно исполняющим обязанности градоначальника назначили первого заместителя мэра Ивана Носкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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